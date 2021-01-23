عمرو جمال يهنئ رمضان صبحي بعيد ميلاده الـ24

هنأ عمرو جمال، لاعب فريق طلائع الجيش، صديقه رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز، بعيد ميلاده الـ24، الذى يوافق اليوم السبت.









ونشر عمرو جمال عبر حسابه على انستجرام صورة له رفقة رمضان وعلق قائلًا: "عيد ميلاد سعيد يا رمضان".





يحتفل اليوم السبت، رمضان صبحي صانع ألعاب فريق بيراميدز بعيد ميلاده الـ24، فهو من مواليد 23 يناير لعام 1997.





ويعد رمضان صبحي أحد المواهب الشابة في كرة القدم المصرية ويتنبأ له الجميع بمستقبل باهر منذ اليوم الأول له في النادي الأهلي وحتي بعد تجربة احترافه في الدوري الانجليزي التي لم تحقق المراد منها.





بدأ رمضان صحبي حياته الكروية في النادي الأهلي وتدرج بين صفوف فرق الناشئين حتى وصل للفريق الأول موسم 2014 وهو في سن الـ16 تحت قيادة محمد يوسف.





لعب رمضان صبحي مع النادي الأهلي حتى عام 2016 وخرج للاحتراف في الدوري الإنجليزي بنادي ستوك سيتي ولعب معهم موسمين وسجل هدفين فقط ثم رحل إلى فريق هدرسفيلد وبعدها عاد للنادي الأهلي فى شكل إعارة.



