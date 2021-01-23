ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالكمامة.. سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور

السبت 23/يناير/2021 - 05:54 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة سمية الخشاب، مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سمية الخشاب بإطلالة ناعمة وملابس سوداء أبرزت رشاقتها وأنوثتها، وكمامة انيقة، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور".

يشار إلى أن سمية الخشاب، تستعد للمشاركة في مسلسل "موسى" المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وشيرين رضا وباسم سمرة وسيد رجب ورياض الخولي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة.


يذكر أن محكمة أسرة سيدى جابر، بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، ألزمت الفنان أحمد سعد، بدفع 270 ألف جنيه في الدعوى المقامة من سمية الخشاب كنفقة للعدة والمتعة.


وألزمت المحكمة "سعد" بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرًا، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.


كانت سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومى تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المحكمة تلزم أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه في قضية سمية الخشاب

شاهد... سمية الخشاب تحتفل بـ الكريسماس

سمية الخشاب تهنئ محمد رمضان بعودته لتصوير مسلسل موسى .. فيديو

سمية الخشاب تطعم زرافة في الإمارات.. صور

شاهد | سمية الخشاب تشارك جمهورها بصور من حديقة الحيوانات في الإمارات

تداعب الزرافة.. سمية الخشاب تشارك جمهورها صورا جديدة من الإمارات

ترشيحاتنا

فضيحة لـ CIA.. المخابرات الأمريكية تشتري بيانات المواطنين الإلكترونية

الفيروس ملوش كتالوج.. عوض تاج الدين عن ظهور موجة ثالثة لـ كورونا: ليست لدينا معلومات

حكم جوزة الطيب .. الإفتاء: تحدث أثرًا يشبه المخدرات

ميرور البريطانية تحسم الجدل بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

الـ VAR يلغى هدفا مبكرا أحرزه مصطفى محمد فى مرمى أسوان

السجن يطارده.. الشيوخ الأمريكي يحدد مصير ترامب في محاكمة القرن

Advertisements

الأعلى للجامعات: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها ولا صحة للتأجيل

الشراء الموحد| التعاقد على شراء 20 مليون جرعة لقاح كورونا من"أسترازينيكا"

تعديل في الإيجارات القديمة.. 200 جنيه حد أدنى شهريا و10% زيادة سنوية

الأعلى للجامعات يكشف شكل الامتحانات وموعد إعلان الجداول

بسبب صورة سيئة.. السيسي يقاطع وزير الزراعة ويوجه للمصريين رسالة.. شاهد

بعد وفاة شقيقة سناء شافع من أكلِها .. اِعرف أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

رسميا.. الأعلى للجامعات يحدد موعد الامتحانات ويطلب إعلان الجداول

لتزوير محررات رسمية.. الحبس سنة لمسئول كبير بالشهر العقاري وآخرين

انفراد.. اللجنة القضائية بالزمالك تلغى شطب عضوية أحمد سليمان وجورج وعبد الخالق وشكري

225 ألف جنيه للفرد.. ماذا ينتظر العاملين بـ "الحديد والصلب" بعد تصفيتها

رسالة مهمة من الرئيس السيسي بشأن المياه: لا نجور على أحد.. ونعيد صياغة مواردنا

الصور الأولى لحادث انهيار منزل مأهول بالسكان في الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير ميني تشيز كيك.. خطوة بخطوة

تسبب الموت .. من هم المهددون بالسكتة القلبية

تلف الكبد.. احذر | مخاطر تناول الشاورما بكثرة على الصحة