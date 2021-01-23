من 5 صباحا حتى موعد المحاضرات.. آية بائعة فول بدرجة طالبة جامعية | فيديو وصور

"سبب اني هبقي مهندسة هي عربية الفول دي" هكذا كانت أولي الكلمات التي قالتها أية، عن كونها بائعة علي عربية فول في احدي شوارع مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والتي تقف عليها أية من اجل لقمة العيش حتي تصرف علي عائلتها المكونة من ٦ أفراد.





أية محمد عرفة، طالبة بالفرقة الثانية بكلية الزراعة في جامعة قناة السويس، تقف علي عربة الفول منذ الخامسة صباحًا، لتشتغل علي العربة بمساعدة والدتها واخواتها الصغار، حتي تأتي مواعيد المحاضرات فتذهب الي الكلية، ثم ترجع مرة أخري لعربة الفول لتكمل عملها من أجل لقمة العيش، تقف أية تبيع الفول بكل سعادة يعلو علي وجهها الابتسامة التي يعشقها الناس عند شرائهم للفول صباحًا.





بدأت أية حديثها لكاميرا "صدي البلد"، عن بيع الفول علي العربة، قائلة: "وقفت علي عربية الفول بسبب مرض والدي، والدكتور منعه أنه يقف قدام النار، وأنا مردتش ادخل ثانوية عامة علشان اساعد بابا، فدخلت قسم الصناعات الغذائية والحمد لله جبت تقدير ومجموع عالي ودخلت جامعة قناة السويس".





وأكملت أية قائلة: "ماما وبابا دائمًا مشجعني جدًا، وبيفتخروا بيا في اي مكان، خصوصًا ماما وقفت معايا وبتساعدني كتير علي العربية، بتطلع معايا من الصبح الساعة ٥، لحد ما بابا بيجي يقف معانا علي اد ما يقدر بعد ما ياخد الدوا بتاعوا".





وعن ردود أفعال الناس عن كونها طالبة جامعية تبيع الفول، فهم دائمًا يشجعوها علي ما تفعله، داعمينها بالرسائل المحفزة، معقبة: "الناس لما بتشوفني بتفرح بيا وبتشجعني، الشغل مش عيب وانا بشتغل علشان اساعد بابا وماما واخواتي".





وتتمني أية أن تحقق حلم والديها بأن تصبح أمهر مهندسة زراعية، لتحقيق كل ما يحلموا به، معلقة: "إن شاء الله أول ما اتخرج هبقي مهندسة كبيرة واعملهم كل اللي هما نفسهم فيه".



