كيف تصل لمرتبة النفس الراضية؟ .. علي جمعة يحدد 6 خطوات

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن هناك ست خطوات تصل بك إلى مرتبة النفس الراضية والمرضية، وتؤدي بك للفهم الدقيق لمقولة «لا حول ولا قوة إلا بالله».
وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «كيف نصل للنفس الراضية والمرضية ؟»، أن النفس الراضية والمرضية هي إحدى مراتب النفس السبع، والتي تبدأ بالنفس الأمارة ثم إذا ترقت أصبحت لوامة ثم تصبح ملهمة ثم تترقى إلى الراضية فالمرضية فالمطمئنة ثم الكاملة.
وأضاف أنه بالنسبة لطريق الارتقاء بالنفس، والوصول بها إلى مرتبة الراضية والمرضية، فقد وضع أهل الله برنامجا، مأخوذا من القرآن الكريم، من ست خطوات، فيكون الطريق لترقى النفس محوطا «بالذكر والفكر والتخلي من كل صفات قبيحة والتحلي بكل صفات صحيحة، والله مقصود الكل فلا تلتفت إلى ما سواه سبحانه –فلا تفتن بالإشراقات أو الكرامات أو الرؤى-».
وتابع: وهذا الطريق الذي يشتمل على الذكر والفكر والتخلية والتحلية والقصد الموجه من غير التفات ومحوط بالشريعة بالكتاب والسُنة، هذا الذي يؤدي في النهاية إلى الراضية المرضية، وهذا هو الذي يؤدي في النهاية إلى الفهم الدقيق لـ"لا حول ولا قوة إلا بالله"، التي هي كنز من كنوز العرش.
وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «كيف نصل للنفس الراضية والمرضية ؟»، أن النفس الراضية والمرضية هي إحدى مراتب النفس السبع، والتي تبدأ بالنفس الأمارة ثم إذا ترقت أصبحت لوامة ثم تصبح ملهمة ثم تترقى إلى الراضية فالمرضية فالمطمئنة ثم الكاملة.
وأضاف أنه بالنسبة لطريق الارتقاء بالنفس، والوصول بها إلى مرتبة الراضية والمرضية، فقد وضع أهل الله برنامجا، مأخوذا من القرآن الكريم، من ست خطوات، فيكون الطريق لترقى النفس محوطا «بالذكر والفكر والتخلي من كل صفات قبيحة والتحلي بكل صفات صحيحة، والله مقصود الكل فلا تلتفت إلى ما سواه سبحانه –فلا تفتن بالإشراقات أو الكرامات أو الرؤى-».
وتابع: وهذا الطريق الذي يشتمل على الذكر والفكر والتخلية والتحلية والقصد الموجه من غير التفات ومحوط بالشريعة بالكتاب والسُنة، هذا الذي يؤدي في النهاية إلى الراضية المرضية، وهذا هو الذي يؤدي في النهاية إلى الفهم الدقيق لـ"لا حول ولا قوة إلا بالله"، التي هي كنز من كنوز العرش.
تقوى الله فضلها وثمراتها
قال الدكتور على جمعة، إن التقوى حالة قلبية ومنزلة إيمانية رفيعة ومرتقى عال لا يناله المسلم إلا بالمجاهدة والمثابرة.
وأوضح "جمعة"، عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن التقوى هي فعل الخيرات واجتناب الشرور وتحقق محبة الله ورسوله في قلب المؤمن، وبالتالى حصول الرضا والسكينة.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن التقوى أيضًا أن نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو ثوابه، وأن نترك معصية الله على نور من الله نخاف عقابه.
ونوه المفتى السابق إلى أن الله تعالى قد بيَّن أن القصد من كل ما شرعه سواء في العقيدة أو الشريعة أن تصبح التقوى صفة لازمة للمسلم؛ ففي ستة مواضع من القرآن يعقب الله تعالى على التشريع بقوله: "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، وفي ستة مواضع أخرى بلفظ: "لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ".
وتابع الدكتور على جمعة أنه إذا تدبرنا الآيات المحكمات في كتاب الله تعالى؛ نجد أن التقوى هي هدف وغاية أحكام الإسلام، وقد جاء الأمر النبوي بعموم التقوى في الزمان والمكان والحال فقال: "اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن"، [الترمذي].
وأشار إلى أنه إذا تحقق المرء بالتقوى في شئونه كلها نال ثمرتها العظيمة التي تضمن له السعادة في الدنيا والنجاة والفوز في الآخرة .