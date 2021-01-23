قطر تهزم البحرين بريمونتادا في ديربي الخليج 28-23

انتهى دربي الخليج بين منتخبي البحرين وقطر في إطار منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم، بفوز منتخب قطر بنتيجة 28-23.





شهد الشوط الأول ندية كبيرة من الفريقين في محاولة لتحسين الأوضاع داخل المجموعة وتحقيق نتيجة إيجابية، لينتهي بتقدم المنتخب البحريني على قطر بفارق نقطة 14-13.





وفي الشوط الثاني استطاع "العنابي" العودة للقاء بريمونتادا ليعدل النتيجة ويتفوق على منتخب البحرين بنتيجة 28-23.





وحصل لاعب المنتخب القطري رافايل كابوتيه، على رجل المباراة.





وشهدت المباراة حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برفقة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.





ويأتي ذلك في إطار حرص وزير الشباب والرياضة على حضور مباريات البطولة ومتابعة إجراءات البطولة التنظيمية، والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا والمطبقة على الوفود والمنتخبات المشاركة بالبطولة.





وجاء مشوار المنتخب القطري بكأس العالم لليد مصر 2021، بالفوز على حساب أنجولا واليابان 30-25، 31-29، والخسارة من كرواتيا 24-26، والدنمارك 23-32.





أما منتخب البحرين، فقد استهل مشواره بخسارة أمام بطل العالم الدنمارك 34-20 والأرجنتين 24-21، والفوز على جمهورية الكونغو 34-27، وهزيمة أخرى من كرواتيا 28-18.