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فيديوجراف| احموا أولادكم.. تحدي التعتيم يهدد أرواح أبنائنا

الأحد 24/يناير/2021 - 09:01 ص
تحدي الوشاح او التعتيم
تحدي الوشاح او التعتيم
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إسلام عبد الهادي
تحدى التعتيم أو تحدى الوشاح، كلها أسماء لنوع جديد من التحديات الخطيرة التي انتشرت مؤخرا، خاصة على تطبيق تيك توك الواسع الانتشار.


التحدي الجديد يهدد حياة الأطفال وأصحاب العقد النفسية، من خلال استدراجهم بأساليب معينة لتنفيذ التحدي، الذي يصل بالبعض إلى حد الموت، وهو ما حدث للطفلة الإيطالية أنتونيلا.


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أنتونيلا البالغة من العمر 10 سنوات، عثر عليها أبواها مختنقة في غرفتها، واكتشفوا فيما بعد أنها كانت تمارس تحدي التعتيم أو تحدي الوشاح.


ومن خلال الفيديوجراف التالي، تعرف على قصة تحدي التعتيم أو تحدي الوشاح، الذي يهدد أبناءنا.
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