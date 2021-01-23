ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إسبانيا تقسو على أوروجواي 23/38 وتقترب من التأهل لربع نهائي مونديال اليد

السبت 23/يناير/2021 - 06:10 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
حقق المنتخب الإسبانى لكرة اليد فوزاً ساحقاً على منتخب أوروجواي بنتيجة 38-23 فى ثاني جولات المنتخبين بالمجموعة الأولى خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية ضمن منافسات الدور الرئيسي لفاعليات كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021، وتضم المجموعة الأولى كل من: المجر وبولندا وأسبانيا وألمانيا والبرازيل وأوروجواي.

وظهر الماتادور الإسبانى الذى اتسم أدائه بالسرعات العالية وقوة التصويبات والدفاع المنظم في الشوط الأول بمستوى مميز للغاية، وفشل لاعبي أوروجواي فى التعامل مع المهارات الخاصة الإسبانية، ولم يختلف الوضع كثيرًا في الشوط الثاني، وواصل هيمنته مع وضوح فارق الإمكانيات الكبير بين المنتخبين، ليحقق الماتادور الفوز في النهاية.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 7 نقاط وتصدر المجموعة بينما حل المنتخب المجرى في المركز الثاني برصيد 6 نقاط في المقابل استمر تجمد رصيد أوروجواي في المركز السادس والأخير بدون نقاط.

وكان المنتخب الإسباني نجح في تحقيق الفوز في المباراة الماضية على الماكينات الألمانية بالدور الأول من المجموعة، وقدّم أداءً مميزًا للغاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ألمانيا تكتسح أوروجواي بمستهل مباريات المجموعة الأولى من مونديال اليد

البرتغال تقسو على المغرب 33\20 وتتأهل رسميا بمونديال اليد

مونديال اليد.. البرتغال تقسو على المغرب 33- 20 وتتأهل رسميا للدور الرئيسي

فوز الدنمارك على الكونغو 39 / 19 في المجموعة الرابعة بمونديال اليد

مونديال اليد: اكتمال عقد المتأهلين للدور الرئيسي بصعود البحرين وبولندا والبرازيل واليابان

مونديال اليد.. المنتخب المجري يفوز على راقصي السامبا في الشوط الأول 16-11

ترشيحاتنا

يهدد حياتك.. أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل

ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات بشأن الامتحانات

قلعها هدومها.. 2 فبراير أولى جلسات محاكمة بلطجى العمرانية مغتصب السبعينية

بفتحة على الساق.. سلمى الشيمي تستعرض أنوثتها بفستان جذاب.. شاهد

مفاجأة سارة.. إنشاء مزارع سمكية في الصحراء قريبًا.. فيديو

رغم رفض الزمالك.. لماذا يصر سانت إيتيان على ضم مصطفى محمد؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير ميني تشيز كيك.. خطوة بخطوة

تسبب الموت .. من هم المهددون بالسكتة القلبية

تلف الكبد.. احذر | مخاطر تناول الشاورما بكثرة على الصحة