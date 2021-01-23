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منوعات

شاهد| لص يحاول سرقة مكتب بريد وموظفة شجاعة وزملاؤها يتصدون له

السبت 23/يناير/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف

 كشفت لقطات مثيرة لموظفة بريد شجاعة وهي تقاتل لصًا مسلحًا حين كان  يحاول سرقة متجرها.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، كانت المرأة تعمل خلف المنضدة في مكتب بريد ليمينجتون في نيوكاسل ببريطانيا عندما قام اللص مايكل جيبسون ، 39 عامًا ، من كاوجيت ، بتهديدها بمطرقة وطالب المال منها.


اعتقدت  الموظفة إن  المتهم كان يمازحها، وحين شعرت بجديته أقدمت على مطاردته ومقاومته حتى هرب بكفي حنين دون أن يتمكن من سرقة اي شئ من الموظفة الشجاعة.



خلال المقطع ، ظهر اللص  وهو يحاول  الاقتراب من الموظفة  خلف المنضدة بينما كانت تحاول هي وزميلها منعه، من سرقة المتجر.


و في النهاية تمكنت الموظفة وزملائها من دفع اللص  بعيدًا عن المنضدة  ليفر هربا من المتجر بعدها.

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