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أخبار البلد

خبير: 2 مليون طن إنتاج سنوي.. وتصدير الأسماك لم يتأثر بجائحة كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 06:27 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

قال الدكتور صلاح حجازى استاذ بمركز البحوث الزراعية وخبير الاستزارع السمكى ، إن مشروع الفيروز الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بالإضافة إلي المشروعات القومية السابقة تهدف إلي الوصول إلي تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك فى مصر.


أضاف "حجازى" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، أن إنتاج مصر من الأسماك وصل إلي 2 مليون طن بعد أن كان مليونا و 400 ألف طن خلال عام 2014 ، وذلك من خلال العديد من المشروعات القومية والمزارع السمكية سواء التى تخص القطاع الخاص أو الحكومة ، معلقا :" كل المشروعات تتم تحت رعاية الحكومة ، وتوجيهات الرئيس ".


وأشار خبير الاستزارع السمكى إلي وصول الإنتاج إلي 3 مليون طن من إنتاج الأسماك خلال 4 سنوات ، متوقعا أن نصل إلي الاكتفاء الذاتى من الأسماك قبل ال 4 سنوات ، إذ أن نصيب الفرد من الأسماك فى مصر 20 كيلو خلال العام ، أما نصيب الفرد العالمى 24 كيلو جراما خلال العام ليصل للاكتفاء الذاتى من الأسماك .


ونفى تأثر تصدير الأسماك أو إنتاجه بجائحة فيروس كورونا، لأن الإنتاج أو التصدير لم يتوقف يوما فالجميع يعمل ولكنها أثرت على أسعار الأسماك، منوها إلي أنه زاد المعروض من الأسماك فقلت الأسعار.

كشف عن الأسواق الخارجية المستهدف افتتاحها أمام الأسماك المصرية وهى الدول العربية وأسواق الخليج، وذلك سيتم من خلال زيادة انواع الأسماك المصرية من جهة ، وممارسات مع المزارع بحيث يتم اعتماد جودته.

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