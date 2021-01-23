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فن

بـ الأبيض والأسود.. هبة مجدي تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة| شاهد

السبت 23/يناير/2021 - 06:28 م
هبة مجدي
هبة مجدي
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محمد بدران

نشرت الفنانة هبة مجدي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.


وتألقت هبة مجدي، بتقنية الأبيض والأسود ترتدي توب باللون الابيض ونسقت معه بجاكيت صوف جذاب الذى يبرز جمالها واناقتها، واختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.


وعلقت هبة مجدي قائلة " لا تسمح للإنتظار بأن يصبح عادة ، عش أحلامك و غامر فالحياة تحدث الآن 🖤"


وشاركت هبة مجدى مؤخرا مؤخرا في في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.




دارت أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.



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