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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد فلوكس على السوشيال ميديا

السبت 23/يناير/2021 - 06:23 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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سيد احمد
شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره بـ صورة جديدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق احمد فلوكس على الصورة قائلا: "لا يكفي أن تكون على قيد الحياة ... يجب أن تكون على قيد الأمل ... على قيد الحلم ... على قيد التفاؤلعلى قيد شئ جميل سيحصل لك يوما ما ... جبران خليل جبران ".

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة. 

ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 . 

"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.


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