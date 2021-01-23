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تعليم

المستشار الثقافي لسفارة الكويت بالقاهرة يشيد بـ جامعة كفر الشيخ.. صور

السبت 23/يناير/2021 - 06:49 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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محمود زيدان
أشاد الدكتور أحمد رشيد المطيري، المستشار الثقافي لسفارة دولة الكويت بالقاهرة، اليوم، بالمستوى المتميّز الذي وصلت إليه جامعة كفرالشيخ من بنية تحتية متميزة ومقومات مادية وبشرية ومستشفى جامعي يضاهي المستشفيات العالمية، مؤكدًا أنها في طريقها لتصبح جامعة عالمية ومنارة علمية في الشرق الأوسط بأكمله، معربا عن تقديره لما شاهده من إمكانات وتجهيزات ووسائل علمية بالمعامل المختلفة وأثنى على جهود الجامعة في رعاية الطلاب الكويتيين .  

وأضاف د. المطيري خلال زيارته للجامعة، واستقبله خلالها بالإنابة عن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور حسن يونس، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور رضا صالح بحضور عميد كلية التجارة الدكتور شيرين أبو ردة، أن الهدف من الزيارة هو تعزيز العلاقات  لما تتمتع به جامعة كفر الشيخ من سمعة دولية طيبة، فضلا عن حسن معاملة الطلاب الوافدين من خلال ما لمسناه من الأحاديث المختلفة مع طلابنا، مشيدا بمنشآت الجامعة وكلياتها الجديدة.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب رئيس الجامعة، عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين الشعبين المصري والكويتي وحرص الجامعة على تقديم الرعاية المتكاملة والمستوى التعليمي المتميز للطلاب من دولة الكويت ومختلف الدول العربية من خلال تطبيق أحدث النظم الدراسية بنظام الساعات المعتمدة ، مشيرا إلى تخصيص مكاتب للطلاب الوافدين لتسهيل جميع العقبات والتعرف على احتياجات الطلاب والإجابة عن استفساراتهم. 

وأعرب د. دسوقي عن سعادته بهذه الزيارة كونها من أشقاء تربطهم علاقات قوية مع جمهورية مصر العربية، وتأتى فى إطار دعم العلاقات الثقافية والتعليمية وتعزيز سبل التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين، خصوصًا أن الجامعة تسعى لتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجامعات العربية في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى أحدث المستجدات والتطورات بالجامعة والتي يمكن للطلاب الكويتيين الاستفادة منها أيضًا. 

وناقش نائبا رئيس الجامعة والمستشار الثقافي لسفارة دولة الكويت بالقاهرة سبل الارتقاء بالخدمات الأكاديمية المقدمة للطلاب الكويتين والإطمئنان على أوضاعهم والفرص التى تتيحها الجامعة لهم وكيفية تذليل التحديات الدراسية أمامهم وسبل تطوير علاقات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصلحة الطلاب ، ثم تجولوا على عدد من المعامل البحثية وقاعات التدريس في عدد من الكليات.
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