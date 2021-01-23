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أخبار البلد

منها كورونا.. الصحة تعلن أرقام الخدمات العاجلة والسريعة للمواطنين

السبت 23/يناير/2021 - 06:30 م
صدى البلد
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محمد غالي
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان "إنفوجراف" يوضح الخطوط الساخنة للوزارة لتقديم الخدمات العاجلة والسريعة للمواطنين .

وأوضحت الوزارة الأرقام كالتالي:
مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا (كوفيد -19 ) - الخط الساخن: 105
مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي - الخط الساخن: 35 153
مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار الخط الساخن: 15300
مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين الخط الساخن: 15335
مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة الخط الساخن: 15335
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