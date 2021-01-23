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يوفر 10 آلاف فرصة عمل.. زراعة النواب: مشروع الفيروز الأكبر في الشرق الأوسط .. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 06:47 م
مشروع الفيروز
مشروع الفيروز
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هاني حسين
علق هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكري قائلا، إن  الرئيس السيسي يبذل مجهودا غير عادي من أجل  افتتاح المشروعات التنموية.

وأضاف   هشام الحصري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  مشروع الفيروز من أكبر مشاريع الاستزراع السمكي على مستوى الشرق الاوسط واستكمالا لسلسلة مشاريع الاستزراع السمكي في مصر .

وتابع هشام الحصري:"   مشروع الفيروز ضخم ويسد جزء كبير من الفجوة المتواجدة في السوق من حيث توفير كميات الأسماك للمواطنين"، مضيفا:"  المشروع سوف يحدث تنمية كبيرة في محور قناة السويس وسيناء لأنه يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ".

 وقال هشام الحصري:" الأمن الغذائي يعتبر أمن قومي والرئيس السيسي يهتم بهذا الأمر، وهناك مشروع قانون لتنمية البحيرات والثروة السمكية في مصر ونعمل على اصداره والموافقة عليه للاستغلال الأمثل للبحيرات والثروة السمكية في مصر".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع  الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
 
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح  مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى. 
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