السيسي يمتاز بالشفافية.. عضو الشيوخ: مشروع الفيروز يوفر 10 ألاف فرصة عمل.. فيديو

قال محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إن خطاب الرئيس اليوم امتاز بالشفافية والمصارحة، مؤكدا قيام الدولة ببذل المجهودات لاستكمال مشروعات وخطط التنمية ".





وأضاف محمد عزمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مشروع الفيروز يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ".





\وتابع محمد عزمي :" يتم العمل بالتوازي في مختلف المشروعات التنمية في مختلف القطاعات ".





وأكمل محمد عزمي:" على المواطن أن يكون عنصر فعال داخل المجتمع وهناك العديد من المشروعات التنموية في كافة القطاعات والمشروعات المقامة في مصر إنجاز ومصر تبني حضارة حاليا ".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.



