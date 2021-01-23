13 فبراير.. الحكم في دعوى «الرفق بالحيوان» لوقف قتل قطط وكلاب الشوارع

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، لوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها، للحكم بجلسة 13 فبراير المقبل .



