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متحدث الري: تأهيل 7000 كيلو متر من الترع بـ18 مليار جنيه.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 06:44 م
الموارد المائية
الموارد المائية
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إبراهيم القادري
قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري ، إن مشروعات الترع علي مستوي الجمهورية تعتبر جزءا من منظومة متكاملة تستهدف الاستفادة الكاملة من مواردنا المائية وهذا لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المياه .

وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة تن ، أن وزارة الري تعمل الآن على مشروع قومي كبير وهو تأهيل الترع في مصر مؤكدا أن تكلفته المشروع في المرحلة الأولى 18 مليار جنيه لتأهيل 7000 كيلو متر من الترع بحلول منتصف عام 2022 .

واوضح غانم ، أن وزارة الري تعمل على تنفيذ مشروعات للري الحديث وتشجيع المذارعين علي التحول من طرق الري بالغمر إلى الري الحديث نظرا لدور هذه المشروعات المهمة في ترشيد المياه وزيادة انتاجية المزارع .
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