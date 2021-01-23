هند صبرى توجه رسالة لـ الجمهور ... شاهد









وعلقت هند صبرى على الصورة قائلة " "البقاء إيجابيًا لا يعني أنه يجب أن تكون سعيدًا طوال الوقت ، فهذا يعني أنه حتى في الأيام الصعبة ، فأنت تعلم أن هناك أشياء أفضل قادمة ".





يُذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

وجهت الفنانة هند صبرى رسالة لـ متابعيها ونشرت صورة لها لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .