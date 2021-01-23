مناعة 60%.. طبيب يكشف موعد رفع إجراءات كورونا الاحترازية في السعودية

أكد الطبيب السعودي الدكتور علي الزهراني، أن نسبة مناعة لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا تصل إلى 95%، وفي حال وصول نسبة المناعة المجتمعية إلى 60% يمكن عندها التخلي عن الإجراءات الاحترازية.





وخلال مداخلة مع فضائية «الإخبارية» السعودية، قال الزهراني: لقاح كورونا الموجود في المملكة يعطي مناعة بنسبة 95%، ويجب ألا نُعرّض أنفسنا لخطر الإصابة، وحتى نصل إلى مناعة جماعية يجب تلقيح ما بين 40% و60% من أفراد المجتمع، وفي حال تحقيق ذلك يمكن التخلي عن الاحترازات الوقائية.





وتصدرت السعودية دول الخليج العربي في نسب التعافي من فيروس كورونا، وسجلت 97.7%، وفقا لإحصائية مجلس الصحة الخليجي.





وذكر مجلس الصحة الخليجي وفقا لصحيفة عاجل أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا، أمس الجمعة، سجلت فى السعودية: 97.7%، والبحرين: 96.7%، والإمارات: 89.8%، وسلطنة عُمان: 94.1%، والكويت: 95.7%، وقطر: 97.4%.





في السياق ذاته، أوضح مجلس الصحة الخليجي، أنه تم تطعيم (4.814.508) أشخاص ضد فيروس كورونا في دول الخليج العربي.



