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لزيادة البيع والشراء.. تفاصيل إطلاق مشروع حصر الثروة العقارية

السبت 23/يناير/2021 - 07:01 م
المهندس خالد العطار
المهندس خالد العطار
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عبد الخالق صلاح
قال المهندس خالد العطار، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إن حصر الثروة العقارية يسهل التعامل في العقارات والحفاظ على الممتلكات، وهذه العملية تنفذها كافة الدول التي تسعى إلى رفاهية المواطن، لافتًا إلى أن ذلك يساهم في تذليل كافة التعامل التي تخص عقار المواطن.

وأضاف المهندس خالد العطار، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن التعامل على المنظومة يؤكد التغلب على الروتين، مشيرا إلى أن الرقم القومي يساعد المواطن في تذليل كافة تعاملات العقار.

وأوضح أنه يمكن الاستعلام عن العقار من خلال رقمه القومي، حيث أن ذلك يسهل كافة التعاملات بين المواطن والحكومة، مؤكدا أن العقار ليس أصل سهل التداول، ولكن حصر العقارات يساهم في زيادة البيع والشراء.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من رقمنة محافظة الإسكندرية بنهاية 2021، حتى نثقل التجربة ونفهمها جيدا.
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