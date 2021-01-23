نواب مستقبل وطن بورسعيد: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا للقرى المصرية .. ويؤكدون: المدينة الباسلة أصبحت قاطرة التنمية

- الدكتور محمود حسين :

الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا للقري المصرية وبورسعيد أصبحت قاطرة التنمية





-الدكتور عاطف علم الدين :

مشروع الفيروز يزيد من حجم الصادرات المصرية





- النائب عادل اللمعي:

مزارع "الفيروز" بشرق بورسعيد تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك للمصريين









والرياضة بمجلس النواب، إن الزيارات المتتالية التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحافظة بورسعيد، تمثل اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بهذه المدينة الباسلة التي أصبحت قاطرة التنمية لمصر كلها لما تملكه من مشروعات قومية ضخمة. قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب





أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا للقري المصرية، حيث أن مشروع اليوم الذي كشف عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة كل جهات الدولة الحكومية والخاصة والمؤسسات المختلفة في مشروع لتطوير القرى المصرية، والتي تضم 375 تجمعا ريفيا، بـ4.5 مليون مواطن، ووصل تكلفتها 13.5 مليار جنيه، بإجمالي 1180 مشروعا، وتم تقسيمهم 143 تجمعا، ويتم العمل على 232 تجمعا آخر خلال العام الجاري.





وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن محاور زيارة الرئيس السيسي اليوم شملت عدة جوانب لتطوير حياة المواطن المصري، وبناء مصر الحديثة، فقد كان الحديث ثري بمشروعات تطوير السكك الحديدية، والقري المصرية، بالإضافة إلي المشروعات الجاري العمل بها.





وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن افتتاح مشروع المزارع السمكية "الفيروز" سيحقق عائد اقتصادي كبير لصالح الدولة المصرية.





وفى ذات السياق قال عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إن مشروع مزارع الفيروز للإستزراع السمكي التي افتتحها رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، ستحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك للمصريين.





وأكد "اللمعي" أن رئيس الجمهورية يضع محدودي الدخل في مقدمة اهتماماته، وأن المشروعات التي يجرى افتتاحها تهدف في المقام الأول إلى توفير الخدمات للمواطنين بأعلى مستوى، وهو ما سيتحقق بافتتاح مزارع "الفيروز" التي سينتج عنها خفض أسعار الأسماك، وجعلها متاحة طوال العام لجميع فئات المجتمع، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.









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وأشاد عضو مجلس الشيوخ بحرص القيادة السياسية على تنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بها، والأرصفة البحرية الجديدة بميناء شرق بورسعيد، والأنفاق التي تسهل عمليات نقل البضائع، مما يوفر آلاف فرص لكل شباب محافظات مدن القناة وسيناء عامة وشباب بورسعيد بشكل خاص.





واستكمالا لتصريحات نواب مستقبل وطن أكد الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن ببورسعيد، أن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط ، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الانجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "علم الدين"، أن هذا المشروع العملاق يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية من الثروة السمكية ، ويعتبر كذلك قيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال .



