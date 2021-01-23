مصدر أمني يكشف حقيقة ضبط لص سرق متعلقات ضحايا المنزل المنهار بالمحلة

، وبعض الصبيه والشباب؛ لاصرارهم على تصوير جثث الضحايا ، وهو ما رفضه ذويهم. اكد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية اليوم نشوب مشادات ببن أقارب وأسر ضحايا منزل منهار





واضاف المسئول الأمني ان ما اثير من خلال فيديو متداول على "فيس بوك" بشأن أن الواقعة سببها "ضبط لص" يسرق متعلقات ضحايا المنزل المنهار؛ هو أمر غير صحيح.









وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من مامور قسم اول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بوقوع الحادث (انهيار عقار) بنطاق منطقة ابوراضي دائره القسم .





وانتقلت القيادات الامنيه والتنفيذية الي مكان الحادث وتم الدفع بفرق الانقاذ للبحث عن الضحايا .





وفي ذات السياق اعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته الي اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة ورئيس حي اول بتشكيل لجنه هندسيه لمعاينة موقع الحادث .



