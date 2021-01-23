من رحم المحنة يولد الأمل.. مصابة بكورونا تضع توأمين فى عزل مستشفى الأحرار بالشرقية

أكد الدكتور عبد الكريم العراقي مدير مستشفي الأحرار التعليمي انه تم تحت إشراف الدكتور أحمد عثمان رئيس قسم النساء والتوليد إجراء عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا محولة من مستشفى ديرب نجم لسيدة تبلغ من العمر 31 سنة حامل في 36 أسبوعا عقب عمل الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

وأضاف مدير مستشفي الأحرار التعليمي انه قام بالعملية الدكتورأحمد شحتة والدكتور محمود النجار ومن التخدير الدكتور أحمدالحجر ومن الأطفال والحضانات الدكتور أحمد سمير .

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وأشار الدكتور عبد الكريم العراقي الى ان الام وضعت توأمين ذكرا وأنثى في حالة جيدة بالحضانة والأم تحت الملاحظة بالعناية .