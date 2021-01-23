في عيدهم الـ69.. برلمانية: تضحيات رجال الأمن يسطرها التاريخ بأحرف من نور

هنأت الدكتورة هدى الطنباري عضو مجلس النواب عن كفر الشيخ، وزارة الداخلية وقياداتها والعاملين بها، بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد الشرطة، مشيرة إلى أن تضحيات رجال الشرطة المصرية سيسطرها التاريخ بأحرف من نور.





وقالت الطنباري، خلال بيان إعلامي، إن الشعب المصري العظيم يُقدر تضحيات وبطولات رجال الشرطة في محاربة ودحر الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مؤكدة أن المصريين يدركون جيدًا حجم المؤمرات التي تحاك ضد الوطن ويقفون خلف مؤسسات الدولة بكل قوة.



