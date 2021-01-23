ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب بالشيوخ: مشروع الاستزراع السمكي يحقق الاكتفاء الذاتي لمصر ويحد من الاستيراد

السبت 23/يناير/2021 - 07:18 م
الاستزراع السمكى
الاستزراع السمكى
Advertisements
فريدة محمد
أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري،  بمشروع الفيروز للاستزراع السمكي والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد ، والذي يقام على مساحة 26 ألف فدان تقريبًا بمواجهة 17.5 كم بمحاذاة ساحل البحر المتوسط وعمق 10 كم شرق بورسعيد، ويضم عدد أحواض للاستزراع السمكي بلغت 5908 ويصل حجم الحوض 1.75 فدان بإجمالي مساحة 15886 ألف فدان، ويضم منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع، ووحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث، ومركز تدريب للعاملين بالمشروع.

وأكد الرشيدي في بيان له اليوم ،أن المشروع يضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيرا إلى أنه يساهم بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها ، بجانب سيعمل على توفير الآلاف من  فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشروع سيعمل على المساهمة في تقليل الفجوة في مصادر البروتين الغذائي، وتوفيرها للسوق المحلي، والاستفادة المثلى مما تتمتع به مصر من سواحل وبحيرات غنية، مؤكدا أن قطاع الاستزراع السمكي البحري قد شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن المشروع يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، كما أنه يساهم فى زيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى ، لافتا إلى أن مشروع الاستزراع السمكى يعد  الأضخم فى تاريخ مصر إذ يهدف للقضاء على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق المعادلة وعدم اللجوء إلى الاستيراد، ويعد الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسماك بالمليارات.. تفاصيل أكبر مشروع قومي غذائي في تاريخ مصر شرق بورسعيد

غرفة القاهرة التجارية: مشروع الاستزراع السمكي شرق بورسعيد خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك

برلماني: الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد خطوة نحو الاكتفاء الذاتي

الأكبر في الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي

برلماني: مشروع الفيروز إنجاز جديد للسيسي يوفر فرص العمل ويحقق الاكتفاء الذاتي

الفيروز للاستزارع السمكى.. الفلاحين: المشروع يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى

ترشيحاتنا

من جنازة رشدي أباظة.. صورة نادرة لـ فريد شوقي وأحمد مظهر

الزمالك يرفض الصدارة ويتعادل مع أسوان سلبيًا فى الدوري

إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية فيرمونت

انفراد.. اللجنة القضائية بالزمالك تلغى شطب عضوية أحمد سليمان وجورج وعبد الخالق وشكري

استقرار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار

تلف الكبد.. احذر | مخاطر تناول الشاورما بكثرة على الصحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة: أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل.. كثرة تناول الشاورما تصيبك بأمراض خطيرة

شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة

تعرف على مواصفات وأسعار سوزوكى سياز في السوق المصري