نائبة تشيد بمشروع الفيروز وخطة إنشاء قطار أكتوبر - أسوان: مصر هتتغير خلال 3 سنوات

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن الدولة ستتغير خلال 3 سنوات مقبلين، إذا تم إنجاز المشروعات التي أعلنها الرئيس على أكمل وجه.





وأشادت النائبة أمل سلامة بمشروع الفيروز، الذي افتتحه السيسي اليوم بمحافظة بورسعيد والذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، بهدف الاستزراع السمكي لتنمية الموارد الغذائية للمواطن المصري، وتطوير بحيرة المنزلة، مؤكدة أنه إنجازا جديدا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادته.





وثمّنت النائبة أمل سلامة، في بيانها منذ قليل، على مشروع الرئيس الذي أعلن عن إنشائه، وهو القطار السريع الذي يربط مدينة 6 أكتوبر وحتى محافظة أسوان، موضحة أنه سيوفر الوقت بشكل كبير على المواطنين، وسيكون بمثابة الرابط الأسرع بين العاصمة ومحافظات الصعيد.





كما أشادت عضو مجلس النواب، بإعلان السيسي البدء فى زراعة 100 ألف فدان بسيناء قبل 30 يونيو المقبل، وتوفير فرص عمل لشباب أهالينا في سيناء.



