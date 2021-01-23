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رياضة

لأول مرة في تاريخه.. فريق مياه المنيا يصعد للدورى الممتاز للمينى فوتبول

السبت 23/يناير/2021 - 07:34 م
فريق مياه المنيا
فريق مياه المنيا
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ايمن رياض
نجح فريق مياه المنيا فى الصعود للدورى الممتاز بعد تفوقه وحصوله على المركز الأول فى الدورة الرياضية التى أقامها الإتحاد المصرى " للمينى فوتبول" بمنطقة المنيا  والتى شارك فيها 8 فرق رياضية هى فريق مياه المنيا ومركز شباب المدينة (ج) ونادى مطاى الرياضى ومركز شباب المدينة (أ) ومركز شباب بنى أحمد ومركز شباب السلطان ومركز شباب المدينة (ب) ومركز شباب ماقوسة

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا  أن هذا الصعود يأتى نتيجة الإعداد الجيد للفريق وتكليلا للجهود التى تبذلها الشركة فى المجالات الرياضية خلال الأعوام الماضية والذى أدى لصعود الفريق لأول مره فى تاريخ الشركة موجها شكره للقيادة السياسية واللواء أسامه القاضى محافظ المنيا والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضه و أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى "للمينى فوتبول "على الدعم الكامل للنشاط الرياضى داخل الشركة كما وجه شكره لكافة أعضاء الفريق متمنينا لهم دوام التوفيق . 

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وأكد رئيس الشركة أن هذا الإنجاز يأتى ضمن الإنجازات التى تحرزها الشركة على مستوى القطاعات والإدارات داخل فروع الشركة المختلفة وأن الشركة تشارك فى كافة الأنشطة داخل المحافظة منها التعقيم والتطهير للأماكن الحيوية بالتعاون مع المحافظة والتوعية الطلابية بمواجهة فيرس كورونا المستجد 

مضيفا أن الشركة على إستعداد تام للتعاون مع كافة الجهات داخل المحافظة من أجل مصرنا الحبيية
 
كما تمكنت الإدارة العامة للتدريب بالشركة بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة فى تفعيل منظومة التعليم الاليكتروني  E Learening   بمركز تدريب الشركة وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية والتى تأتى ضمن برامج التحول الرقمي والرقمنه الإدارية حيث تم تدريب 1102 متدرب من داخل الشركة وخارجها خلال عام 2020. 

وأضاف الشهاوى أنه تم تنفيذ 96 برنامجا تدريبيا لـ 324 متدربا بنظام   الـ "اون لاين " بالإضافة إلى 43 برنامجا تدريبيا لـ 778 متدربا بقاعات الشركة 

ونوه أن الشركة كان لها السبق  في العمل بدورات التحول الرقمي والرقمنه الادارية على مستوى الشركات التابعة بالتعاون  مع الشركة القابضة وتفعيل منظومة التعليم الاليكتروني  E Learening   بمركز تدريب الشركة والعمل بها 

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