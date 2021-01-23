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تعليم

الأعلى للجامعات: الامتحانات في موعدها.. والطلاب: سيب يا ابني سيزون الأفلام والمسلسلات

السبت 23/يناير/2021 - 07:41 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، رؤساء الجامعات، بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم؛ لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.

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وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم في جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.

وعلق طلاب الجامعات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" علي الاجتماع الشهري للمجلس الاعلي للجامعات، قائلين: "يلا بقى يا حلوين.. اللى لابس كمامه يقلعها بالذوق"،  وكتب آخر "خلاص هنستنى لأول فبراير وامرنا علي الله".

وتنوعت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعى علي قرارات الاجتماع الشهري للمجلس الاعلي للجامعات، حيث نشر محمد شعبان  قائلا: "المفروض نذاكر منستنااش شهر ونتغفل".

بينما كتبت هبه عبد الرحمن، قائلا: "أنا بقول تاخدوا دفعه 2020 نموذج في إنهم عشمونا انهم هيلغولنا الامتحانات، وامتحنا بردو، فبلاش تتعشموا عشان بالله، هتمتحنوا، ومش هيدمجوا الترمين مع بعض، ومفيش أبحاث بردو، ويلا روحوا ذاكروا ",

أما مشعال شحاته، فكتب: "يعني نستني للشهر الجاي منذاكرش؟".

فيما قال احمد صابر: " طب ايه.. الواحد يستني لحد شهر 2 عشان نشوف هيقولوا ايه بقي.. سيب يا ابني سيزون الافلام والمسلسلات عشان لسه مش متأكدين".
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