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فن

ظهور جديد لـ أحمد مكي مع صديقه البغبغان.. صور

السبت 23/يناير/2021 - 07:31 م
احمد مكي
احمد مكي
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محمد بدران

نشر الفنان احمد مكي صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام". 

وظهر "احمد مكي" وهو يداعب البغبغان الذي يمتلكه وهو من نوع الدرة، ويحرص على مشاركة جمهوره بصور وفيديوهات مختلفة لحيواناته ومن بينها بغبغان وكلب، فهما بالنسبة له من الأشياء الثمينة التي لا يستطيع الاستغناء عنها.ي

يذكر أن المنتج تامر مرسى، رئيس شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلن عن الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" الذى من المقرر أن يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

وتم توقيع العقد مع المؤلف هانى سرحان ليتولى مهمة كتابة الجزء الثانى من "الاختيار"، ويتولى مهمة الإخراج بيتر ميمى، وجار اختيار باقى عناصر العمل.

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