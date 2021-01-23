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محافظات

استمرار انقطاع المياه عن 5 مناطق بأسيوط

السبت 23/يناير/2021 - 07:57 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد قطع المياه عن 5 مناطق مساء اليوم السبت حتى الساعات الأولى من صباح غدٍ الأحد لتطهير محطة البنك الدولي.

وأكدت الشركة في بيان لها أن مياه الشرب سوف تنقطع عن مناطق درنكه، المعلمين، الأربعين، السادات، نزلة عبداللاه من الساعة 11 مساء اليوم وحتى الساعة 3 فجر غدٍ الأحد لتطهير البئر الرئيسي بمحطة البنك الدولي.

وأشارت الشركة إلى الدفع بسيارات مياه في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه حتى يتم الانتهاء من عملية التطهير.

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وفي سياق آخر  تفقد المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة أعمال رصف شارع الظافر وعمر بن عبد العزيز بحى شرق أسيوط لمتابعة نسب التنفيذ طبقًا للمواصفات الفنية والاشتراطات الهندسية ومعايير الجودة والجداول الزمنية المقررة وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وبالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الطرق لافتًا إلى استكمال رصف باقي الشوارع التي تم كشطها تباعًا وذلك في إطار النهوض بمشروعات الرصف وانشاء شبكة طرق مناسبة لتحقيق الأمن والسلامة للمارة والسيارات وتسهيل حركة المرور والتنقل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين طبقًا لخطة المحافظة موضحًا إنه تم وضع التربة الظلطية بالشوارع تمهيدا لبدء الرصف بالتنسيق مع ادارة المرور لمنع الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المرور فضلا عن استمرار اعمال إزالة الحفر والقطع العرضي والطولي بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة بالمحافظة ورصف وتسوية الشوارع.
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