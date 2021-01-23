استمرار انقطاع المياه عن 5 مناطق بأسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد قطع المياه عن 5 مناطق مساء اليوم السبت حتى الساعات الأولى من صباح غدٍ الأحد لتطهير محطة البنك الدولي.





وأكدت الشركة في بيان لها أن مياه الشرب سوف تنقطع عن مناطق درنكه، المعلمين، الأربعين، السادات، نزلة عبداللاه من الساعة 11 مساء اليوم وحتى الساعة 3 فجر غدٍ الأحد لتطهير البئر الرئيسي بمحطة البنك الدولي.





وأشارت الشركة إلى الدفع بسيارات مياه في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه حتى يتم الانتهاء من عملية التطهير.





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