حملات تفتيش لضبط المخالفين بمدن الاسكان الاجتماعى بالسويس

شنت مديرية الاسكان بالسويس ، برئاسة المهندس عبد الصمد احمدعبد الصمد ، مدير المديرية ، حملات تفتيشية على مدن الإسكان الإجتماعى ، اليوم السبت ، الموجودة داخل نطاق حى عتاقة .
قامت الحملة بتفتيش على الوحدات السكنية بمدن( مدينة الملك عبدالله - مدينة الشيخ خليفه بن زايد - مدينة المستشار عدلى منصور ) للتفتيش على الوحدات السكنية المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .
ومن جانبه المهندس عبد الصمد احمد عبد الصمد ، أن المخالفات تمثلت في التأجير أو البيع أو تغيير النشاط للوحدات بالمخالفة للقانون، وكذا الوحدات المغلقة وغير المستغلة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العامة.
اوضح عبد الصمد ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، ان القانون يعطى الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة فى القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أى مخالفة.