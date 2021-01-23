حملات تفتيش لضبط المخالفين بمدن الاسكان الاجتماعى بالسويس

شنت مديرية الاسكان بالسويس ، برئاسة المهندس عبد الصمد احمدعبد الصمد ، مدير المديرية ، حملات تفتيشية على مدن الإسكان الإجتماعى ، اليوم السبت ، الموجودة داخل نطاق حى عتاقة .





قامت الحملة بتفتيش على الوحدات السكنية بمدن( مدينة الملك عبدالله - مدينة الشيخ خليفه بن زايد - مدينة المستشار عدلى منصور ) للتفتيش على الوحدات السكنية المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .





ومن جانبه المهندس عبد الصمد احمد عبد الصمد ، أن المخالفات تمثلت في التأجير أو البيع أو تغيير النشاط للوحدات بالمخالفة للقانون، وكذا الوحدات المغلقة وغير المستغلة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العامة.



