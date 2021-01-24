خطة وزارة المالية لتطوير مديرياتها على مستوى الجمهورية.. اعرف التفاصيل

، ودواوين العمل بالمحافظات. كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية ؛ عن وجود برنامج لميكنة العمل بالمأموريات والمديريات المالية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية





وقال "معيط" في تصريحات له؛ إن تلك الاستراتيجية ترتكز علي م كنة إدارات شئون العاملين ، وحسابات المخازن والإيرادات، واستكمال التجارب السابقة للوزارة فيما يتعلق بمنظومة الخدمات الرقمية من بينها منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis» الذى أسهم فى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.





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وأوضح " معيط" أن تلك الاجراءات ساعدت الحكومة علي اتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب، ومتابعة موقف الصرف الفعلى لكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية على حدة، إضافة إلى نظام حساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة الدفع الإلكتروني «GPS»، ومنظومة ماكينات التحصيل الإلكتروني «POS».





وكشف " معيط" عن وجود اجراءات لتعزيز الاهتمام بتدريب العاملين وفق لأحدث الخبرات الدولية؛ باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية البشرية التى تُعد أكبر ضمانة للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الجودة الشاملة بمختلف القطاعات والمصالح بوزارة المالية.





وأضاف أن وزارته استغلت محنة «كورونا» لتصبح منحة لتعزيز التنمية البشرية بوزارة المالية، من خلال تعزيز مسار «التدريب عن بعد» باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية؛ لما فيه من توفير للوقت والجهد، وتحقيقًا لمقتضيات السلامة والصحة العامة، وتقليلًا للتجمعات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.