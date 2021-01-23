المدير الفني لنادي أسوان: حققنا المطلوب أمام الزمالك

قال علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إنه حقق المطلوب من مباراة الزمالك ، وخرج بنقطة التعادل، مضيفا أنه سعيد بالنتيجة الإيجابية التي حققها أمام الفريق الأبيض.





وشدد على أن المنافس يضم مجموعة متميزة من اللاعبين، وحرص على الحد من خطورتها في المباراة ، وهو ما نفذه اللاعبون في اللقاء، مضيفا أنه لا يزال يبدأ مشواره مع أسوان بعد تولي تدريب الفريق.





وأكد علاء عبد العال في تصريحات عقب إنتهاء المباراة ، أن أسوان سنحت له فرص للتسجيل ولكنه لم يستغلها، وشدد على أن التعادل مع الزمالك سيمنح الثقة للاعبين في الفترة المقبلة، بعد تراجع النتائج في الفترة الماضية.





وأضاف المدير الفني أنه كان قلق في الدقائق الأخيرة للمباراة بسبب هجوم الزمالك المكثف للتسجيل في اللقاء، وشدد على أن الفريق بدأ في تدعيم صفوفه بصفقات جديدة وسيتم التعاقد مع بعض اللاعبين.



