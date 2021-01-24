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برلمان

خطة النواب تناقش قانون إنشاء صندوق تحيا مصر .. اليوم

الأحد 24/يناير/2021 - 04:55 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بشأن إنشاء صندوق تحيا مصر.

كما تعقد اللجنة اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب  في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

كما ‏تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب اجتماعا اليوم الاحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق  الوقف الخيري بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية و الخطة والموازنة.

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة بيان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقود يوم الاثنين الموافق 18 يناير ‏وذلك لمتابعة عمل الوزارة و التأكد من تنفيذ ما ادلى به الوزير من إضحاك على أرض الواقع ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الشؤون الاقتصادية.
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