انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق بالإسكندرية اليوم.. تعرف عليها

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عن انقطاع التيار نظرا لأعمال الصيانة اليوم الأحد عن تسع مناطق في نطاق المحافظة.





وذكرت الشركة في بيان إنها تتقدم باعتذار لعملائها عن فصل التيار الكهربائي نظرًا لأعمال الصيانة.





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وأوضح البيان أن المناطق التسع هي:

- الإبراهيمية "شارع عباس الحلوانی 112 - 121 - 123، شارع تانيس 61 طريق الجيش" ، وذلك في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

- محرم بك "شارع البلينا وشارع قنال المحمودية" ، في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

- البيطاش" شارع سمر مون الملامی لش جزار بسملة" في الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 12 مساءا.

- العامرية" بجوار البنك" في الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 12 مساءا.

- السيوف "شارع مصطفى كامل بجوار الصالح والجزار" في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

- المندرة "شارع السلام شاكوس من مصطفى كامل" في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

- الجمرك "شارع وكالة الليمون" في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

- أبو قير "خلف خط رشيد سكة حديد - معمورة البلد خلف مدرسة المنار" في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

- برج العرب" بهيج" في الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 12 مساءا.





جدير بالذكر أن الإسكندرية شهدت اليوم فصل التيار الكهربائي في 10 مناطق، بسبب إجراء أعمال صيانة، وهي السيوف، سابا باشا، ابو قير، محرم بك، العامرية، الدخيلة القباري ،الهانوفيل، مرغم، المندرة.