الزراعة: وصلنا الثالث عالميا في الاستزراع السمكي.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن القيادة السياسية تهتم بقطاع الزراعة ، وتعمل على توفير البروتينات الحيوانية من خلال المزارع السمكية ، والتي توفر العديد من فرص العمل للشباب .





وأضاف محمد القرش ، خلال مداخلة هاتفية على قناة "تن": أن انتاج مصر الآن من الأسماك يصل إلى 2 مليون طن ، وهذا يلبي احتياجاتنا منها ، ونصدر الفائض ، مؤكدا ان مصر هي الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا في استزراع الأسماك .



