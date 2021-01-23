الزراعة: وصلنا الثالث عالميا في الاستزراع السمكي.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن القيادة السياسية تهتم بقطاع الزراعة، وتعمل على توفير البروتينات الحيوانية من خلال المزارع السمكية، والتي توفر العديد من فرص العمل للشباب .
وأضاف محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية على قناة "تن": أن انتاج مصر الآن من الأسماك يصل إلى 2 مليون طن، وهذا يلبي احتياجاتنا منها، ونصدر الفائض، مؤكدا ان مصر هي الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا في استزراع الأسماك.
واوضح محمد القرش ، أن مصر الثالثة على العالم في استزراع السمك البلطي، وهذا يدل على قوة الاقتصاد المصري الآن، هذا بالإضافة إلى إنتاج مصر للدواجن والحيوانات.