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الزراعة: وصلنا الثالث عالميا في الاستزراع السمكي.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 07:48 م
الاستزراع السمكي
الاستزراع السمكي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن القيادة السياسية تهتم بقطاع الزراعة، وتعمل على توفير البروتينات الحيوانية من خلال المزارع السمكية، والتي توفر العديد من فرص العمل للشباب .

وأضاف محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية على قناة "تن": أن انتاج مصر الآن من الأسماك يصل إلى 2 مليون طن، وهذا يلبي احتياجاتنا منها، ونصدر الفائض، مؤكدا ان مصر هي الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا في استزراع الأسماك.

واوضح محمد القرش ، أن مصر الثالثة على العالم في استزراع السمك البلطي، وهذا يدل على قوة الاقتصاد المصري الآن، هذا بالإضافة إلى إنتاج مصر للدواجن والحيوانات.
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