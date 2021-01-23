أمين لجنة التضامن بالنواب: إنجازات السيسي لا ينكرها إلا حاقد

أشادت الدكتورة هند حازم، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خاصة عقب افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد إضافة الي مصانع الرخام والجرانيت.

وأكدت النائبة البرلمانية فى بيان صحفى لها أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة للعيان ولا يمكن إنكارها أو إغفالها إلا من الحاقدين الكارهين للوطن والدولة، مشيرة إلى أن افتتاحات اليوم تؤكد أن الدولة المصرية قوية جداً وقادرة علي التحدي في كافة المجالات.

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وأضافت أمين سر لجنة التضامن الإجتماعي ان المشروعات التي تم افتتاحها اليوم تساهم بإضافة قيمة كبيرة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية، بالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها في قطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل وهذا سيشعر به المواطن المصري خلال الأيام القادمة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح صباح اليوم، السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد .





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.