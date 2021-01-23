مستقبل وطن بالسويس يوزع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

وزع حزب مستقبل وطن بالسويس، كراتين مواد غذائية على الفئات الأكثر احتياجا بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب والمحاسب احمد خشانة أمين الحزب .





ومن جانبه صرح المحاسب احمد خشانة، ان الحزب وزع الاف من كراتين المواد الغذائية بالقرى والمناطق الاكثر احتياجا والجمعيات الاهلية من اجل توزيعها على الفئات الاكثر احتياجا والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لشعب عظيم، مؤكدا أنه سيتم توزيع كمية أخرى من الكراتين خلال الفترة القادمة في إطار الدور المجتمعي للحزب.





واشار المحاسب احمد خشانة، فى تصريحات صحفية له، إلي أن الحزب مستمر في جهوده لمساندة الدولة في شتى المجالات ومساندة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.



