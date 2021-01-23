مظاليم بحري.. كفر الشيخ يفوز على الأوليمبي بهدف نظيف

واصل الفريق الأول لكرة القدم بكفر الشيخ بقيادة مديره الفني، عبد الفتاح عبد الرازق، عروضه القوية، وفاز على الأوليمبي السكندري بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة بالدوري الممتاز (ب) .





أحرز هدف كفر الشيخ، أحمد كفتة، في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول؛ ليرتفع رصيده إلى 13 نقطة، محتلًا المركز السادس بفارق 5 نقاط عن حرس الحدود، متصدر المجموعة برصيد 18 نقطة.





وتجمد رصيد الأوليمبي عند 16 نقطة من 9 مباريات، محتلًا المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط عن حرس الحدود.



