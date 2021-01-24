سياحة البرلمان تناقش قانون البوابة المصرية للعمرة

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة التي انتهت اللجنة منه في الفصل التشريعي الأول وأعدت عنه تقريرا لم يتسنى عرضه على المجلس بهيئة السابقة وقد أبدت الحكومة تمسك به في بداية الفصل التشريعي الحالي وفقا لنص المادة 180 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي و الخطة والموازنة وعشرون الدستورية والتشريعية.



