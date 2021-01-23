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الكهرباء: إضافة 28 ألف ميجا وات منذ 2014 وحتى اليوم

السبت 23/يناير/2021 - 08:13 م
الكهرباء
الكهرباء
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أسامة علي
 قال أمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، كل الجهود بدعم القيادة السياسية تضافرت للوصول إلى تحقيق فائض بالكهرباء.

وأضاف حمزة خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت"، المذاع عبر "اكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم، أن إنتاج مصر من الكهرباء حتى 2014، كان 24 ألف ميجا وات، ومنذ 2014 تم إضافة 28 ألف ميجا وات.

ولفت المتحدث باسم الكهرباء، إلى أن مصر لديها فائض من الكهرباء يزيد عن نسبة الـ 25%.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك مشكلة في جميع قطاعات الدولة المصرية، ولكن لم يهمل أى قطاع بها دون التطوير، ويتم التركيز فى قطاع معين حتى يتم الانتهاء من العمل به نهائيا، منوها إلى أن تكلفة أى قطاع يتجاوز تريليون جنيه مصري، معقبا: "قيل إن محدش يقدر يطور، لكن بيكوا يا مصريين قدرنا وهنقدر، مش الحكومة فقط ولكن كل من يعمل بالدولة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع للاستزراع السمكي شرق بورسعيد: "إحنا مش هنبيع وهم للناس، ومش هنسيب قطاع مهمل، آه يتم الانتهاء من قطاع الكهرباء والغاز"، متابعا أنه يوجد العديد من المجهودات بالدولة ولكن هذا المجهود ظهر فى تجاوز جميع المشاكل التى تواجهها الدولة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على رفع وتطوير كفاءة قطاع السكك الحديدية بالإضافة لميكنة ورفع كفاءة المحطات ثم المعدات والتى تشمل الجرارات وعربات القطار.




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