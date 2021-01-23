ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

صور مسربة للفئة السابعة من بي إم بليو أثناء الاختبار.. شاهد

السبت 23/يناير/2021 - 09:01 م
بي إم دبليو 2023
بي إم دبليو 2023
Advertisements
أماني نوار
كشفت عدسات المصوريين صورا للجيل الجديد من بي إم دبليو الفئة السابعة ، وجاءت هذه الفئة بطراز يكشف عن الكثير من المزايا ، و بعد الإطلاع على السيارة نجد أنها تتميز بتصميم مستوحى من موديل X7  الكبيرة ، ولكن هذه لاتزال نماذج أولية ، ومموهة بشكل جيد .


بي إم دبليو أصبح دليها حيل كثير لإخفاء موديلات سياراتها ، ولكن الصور كشفت بعض التغييرات ، و السيارة لاتزال في مرحلة مبكرة من عملية التطوير ،وظهرذ ذلك في نظام العادم الخلفي الردئ ، والمصابيح الخلفية .


 هذا الطراز سيكون هجين وكهربائي بالكامل ، ويحمل الكثير من التغييرات ، ولكن حتى الآن لم يتم الإفصاح عن محرك السيارة ،فمع زيادة صرامة الأنبعاثات ، هل سيتم الأستغناء عن بعض المحركات في السيارات وبالتحديد المحرك الشهير المزدوج V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر.

وحتى الآن لم تعلق بي إم دبليو على الصور التي تم تسريبها و، و من المتوقع أن يتم تدشين الجيل الجديد من الفئة السابقة قبل 2022 على أقرب تقدير.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قصة أغرب سيارة في التاريخ صنعتها بي إم دبليو

تصميم مبهر للجيل القادم من السيارة BMW 7 series 2022 .. صور

بي إم دبليو تكشف عن موديل M5 CS 2021..صور

شاهد.. شركة ألمانية تعدل بي إم دبليو M8 الخارقة لتصبح أكثر قوة

لأول مرة.. مقصورة لاندروفر رينج روفر 2022 تظهر أثناء اختبارها

شاهد.. سباق مثير بين بورشه ماكان تورب و بي إم دبليو X4

ترشيحاتنا

مدافع جديد مميز.. شوبير يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي .. شاهد

رسالة مهمة من الرئيس السيسي بشأن المياه: لا نجور على أحد.. ونعيد صياغة مواردنا

حفيدة فريد الأطرش وأسمهان تبكي على الهواء بسبب مرضها ومنعها من الزواج .. تفاصيل

حكم الذبح عند شراء منزل أو سيارة جديدة؟ المفتي يجيب

بـ 150 مليون دولار.. كامل الوزير: حصلنا على 5 قطارات هدية من «سيمنز» لمصر والرئيس السيسي

إصابة لاعب الإسماعيلي بارتجاج في المخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ الرجال.. تعرف على فوائد الشاي بالرمان الصحية

أصل الحكاية| تعرف على رحلة فولفو من الأيادي السويدية إلى الصينية

حالة نادرة.. سر ولادة أطفال بأسنان بعد واقعة سوهاج