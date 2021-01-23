صور مسربة للفئة السابعة من بي إم بليو أثناء الاختبار.. شاهد

كشفت عدسات المصوريين صورا للجيل الجديد من بي إم دبليو الفئة السابعة ، وجاءت هذه الفئة بطراز يكشف عن الكثير من المزايا ، و بعد الإطلاع على السيارة نجد أنها تتميز بتصميم مستوحى من موديل X7 الكبيرة ، ولكن هذه لاتزال نماذج أولية ، ومموهة بشكل جيد .





بي إم دبليو أصبح دليها حيل كثير لإخفاء موديلات سياراتها ، ولكن الصور كشفت بعض التغييرات ، و السيارة لاتزال في مرحلة مبكرة من عملية التطوير ،وظهرذ ذلك في نظام العادم الخلفي الردئ ، والمصابيح الخلفية .





هذا الطراز سيكون هجين وكهربائي بالكامل ، ويحمل الكثير من التغييرات ، ولكن حتى الآن لم يتم الإفصاح عن محرك السيارة ،فمع زيادة صرامة الأنبعاثات ، هل سيتم الأستغناء عن بعض المحركات في السيارات وبالتحديد المحرك الشهير المزدوج V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر.



وحتى الآن لم تعلق بي إم دبليو على الصور التي تم تسريبها و، و من المتوقع أن يتم تدشين الجيل الجديد من الفئة السابقة قبل 2022 على أقرب تقدير.





