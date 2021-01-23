أحمد موسى: الرئيس أكد للإعلاميين البدء في تطعيم الأطقم الطبية

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي في محافظة بورسعيد .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "مكنش ينفع على الهواء.. وكنت متواجد في أرض الفيروز لمتابعة افتتاحات الرئيس السيسي في سيناء".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الدولة المصرية تعمل في كل الاتجاهات ، والرئيس السيسي بعد الافتتاح تحدث مع الزملاء الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي أكد لنا البدء بتطعيم الأطقم الطبية واكد أنه هناك أكثر من تعاقد لقاحات كورونا".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الدولة المصرية حريصة على توفير اللقاحات للمصريين وأن تكون فعالة وأمنة للمصريين، ومصر تبدأ بتطعيم الأطقم الطبية ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.