كورونا ينهي حياة 4 وزراء في الحكومة الزيمبابوية

توفي وزيران بحكومة زيمبابوي متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا في غضون أيام، مما دفع البلاد للإعلان اليوم السبت عن خطط لتشديد إجراءات الإغلاق بشكل أكبر.





وكانت الحكومة أعلنت مساء أمس الجمعة أن وزير النقل، جويل ماتيزا توفي بعد إصابته بفيروس كورونا، بعد أقل من يومين من وفاة وزير الخارجية، سيبوسيسو مويو بسبب نفس المرض.





وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في صفوف حكومة زيمبابوي إلى أربعة وزراء.





وطبقا لتقارير إعلامية غير مؤكدة، فإن وزراء آخرين بالحكومة يتلقون العلاج في مستشفى خاص.





وقال نائب وزير الصحة جون مانجويرو «إننا نواجه سحابة سوداء، يتعين علينا إبعادها قريبا». وكشف مانجويرو عن خطط لتشديد الإغلاق الحالي، المفروض منذ أوائل يناير الجاري ويشمل حظرا ليليا صارما للتجوال.



