نائب بالشيوخ: مشروعات الاستزراع السمكي تسد احتياجات السوق المحلي وتحقق فائضا للتصدير





قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن مشروعات الاستزراع السمكي والاهتمام بتطوير البحيرات الموجودة في مصر ستكفي لسد احتياجات السوق المحلية فضلا عن تحقيق وفرة للتصدير للخارج.





وأضاف الجندي، في بيان، اليوم، أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد ينتج ويوفر ملايين الأسماك بمختلف أنواعها سنويا لتحقيق وفرة في الأسماك وبأسعار مناسبة وأيضا لسد العجز داخل السوق المصري.





وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا المشروع الحيوي يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما يخلق بيئة تنموية في المنطقة التي ينفذ بها يمكن البناء عليها في المستقبل لزيادة التوسع العمراني والتجاري والصناعي.





وأوضح المهندس حازم الجندي، أنه في الوقت ذاته تحافظ الدولة على المشروعات القائمة وخاصة ثروة البحيرات التي تمتلكها وعلى رأسها بحيرة المنزلة التي كانت مصدر الغذاء البحري الرئيسي في الماضي إلا أن الإهمال ضربها ما أدى إلى خروجها عن العمل.





وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن بحيرة المنزلة وتوسعاتها الجديدة ستبلغ مساحتها 250 ألف فدان وهي مساحة ضخمة جدا يمكنها توفير آلاف الأطنان من المنتجات البحرية المختلفة سنويا للسوق المصري وللتصدير أيضا.





وأكد الجندي، على أن الدولة ماضية في طريق البناء والتنمية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يراعي تطوير وتأهيل وتنفيذ مشروعات عملاقة في جميع المجالات لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية المتكاملة.





وأشاد بكلمة الرئيس السيسي، خلال الافتتاح، والتي وصفها بالكاشفة للأمور والموضحة لتفاصيل الحقائق حول المشروعات القومية والجهود التي تقوم بها الدولة في الوقت الحالي لتحسين أحوال المواطنين.