التصعيد لـ فيفا.. سموحة يقدم شكوى رسمية لاتحاد الكرة بسبب مباراة بيراميدز

وأكد المهندس محمد فرج عامر، أنه سيتقدم بشكوي رسمية إلي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم للتحقيق في وقائع مباراته مع بيراميدز.





وطالب فرج عامر شطب حامل الراية ( أحمد بكر) باعتبارة المسئول الاول عن عدم احتساب الهدف الذي دخل مرمي شريف إكرامي وايقاف الحكم والتحقيق مع حكام الفار واحتساب سموحة فائزا في هذة المباراة او اعادتها في نفس الملعب .





وأوضح المهندس محمد فرج عامر أنه سيقوم بالتصعيد إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حالة التردد من جانب اتحاد الكرة المصري في إنهاء الأزمة دون إتخاذ أي قرار .





وتابع:" سموحة لم يكون باب إرضاء بيراميدز من قبل المسئولين عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وحق الفريق الأول لم نتازل عنه ".





ومن جهة آخري يري أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أن لاعبي سموحه تعرضوا للظلم التحكيمي خلال مواجهة نادي بيراميدز وعدم إحتساب هدف التقدم على الرغم من وضوحه أمام أعين الجميع .





وعبر أحمد سامي عن غضبة الشديد لعدم لجوء محمد عادل حكم اللقاء إلي تقنية الفيديو للتأكد من تخطي شريف إكرامي حارس مرمي بيراميدز حدود المرمي وإحتساب هدف التقدم لصالح سموحة.





و أغلق الجهاز الفنى لسموحة بقيادة أحمد سامى صفحة مباراة بيراميدز الأخيرة فى الدورى من أجل التحضير لمباراته ضد المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدورى العام حيث يتدرب الفريق اليوم بدون الحصول على راحة استعدادا لمواجهة المقبلة.





وقرر المدير الفنى "للموج الأزرق" طى صفحة مباراة بيراميدز تماما وعدم التركيز عليها وذلك للتحضير للمواجهات المقبلة، خاصة أن المشوار مازال طويلًا وسموحة لديه هدف يسعى لتحقيقه.





ووجه أحمد سامى انذارا شديد اللهجة إلى لاعبيه بسبب الأخطاء الدفاعية التى ارتكبت فى مباراة بيراميدز أمس والتى تسببت فى فقدان نقطتيتن رغم الأداء الجديد من الفريق طوال المباراة.





أن اللجنة الثلاثية فى الجبلاية برئاسة المهندس أحمد مجاهد رفضت توقيع أية عقوبات على حكم الفيديو وائل فرحان وحامل الراية فى اللقاء بعد توجيه إتهامات إلى الثنائى بالتسبب فى عدم احتساب هدفا لصالح فريق سموحة . الجدير بالذكر





واستندت اللجنة الثلاثية فى الجبلاية إلى أن الواقعة يصعب على حامل الراية وحكم الفيديو حسم القرار ما ينجم عنه عدم صدور أى قرارات عقابية حيال ذلك.



