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محافظات

«ألف فتاة .. ألف حلم» مبادرة مديرية الشباب بالإسكندرية لتعليم الفتيات مهارات كرة القدم

السبت 23/يناير/2021 - 09:22 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة دكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، مبادرة " ألف فتاة ..ألف حلم"، اليوم السبت بمركز شباب سموحة، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المديرية والمركز الثقافي البريطاني؛ لتعليم المهارات الأساسية في كرة القدم للفتيات.


ويهدف المشروع إلى تعليم كرة القدم لألف فتاة ضمن برنامج "تنمية المهارات الأساسية"، الذي ينظمه الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال المركز الثقافي البريطاني بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة لتدريب مدربي كرة القدم.

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ويعمل بالمشروع عدد 2 مدربين ومدربة، ويتولى كل مدرب ومدربة تدريب 25 فتاة على لعب كرة القدم وذلك بمركز شباب سموحة ليصبح إجمالي المستفيدين من المشروع ألف فتاة على مستوى الجمهورية كما يتضمن البرنامج دورات لتعزيز الثقة بالنفس والتنظيم والعمل الجماعي.

يأتي هذا في إطار الاحتفال بمرور 80 عامًا، على إنشاء المجلس الثقافي البريطاني بمصر.

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