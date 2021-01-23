رئيس طاقة البرلمان: الرئيس السيسي يقود ثورة تنموية في كافة القطاعات





أكد النائب حسام صالح عوض الله عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة والبيئة أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية يعادل ما تم إنجازه خلال عدة عقود ماضية حيث يعد افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط ويؤكد أن مصر تمضى على الطريق الصحيح وتسابق الزمن وتمهد مستقبل أفضل للأجيال القادمة.





وأضاف عوض الله أن القيادة السياسة وضعت المشروعات التنموية على رأس أولوياتها فهي ترفع العبء عن كاهل المواطن لها من مردود ايجابي على حياته المعيشية بجانب توفير الغذاء المناسب للمصريين وما شهدناه اليوم من مشروعات تنموية طموحة في مجال الاستزراع السمكى ومجمعات الإنتاج الحيواني والألبان ومصانع الرخام والجرانيت حيث تسهم تلك المشروعات فى سد احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج.





وتابع رئيس لجنة الطاقة أن مصر تسير في الطريق الصحيح والرئيس السيسي يؤسس لدولة عصرية تضاهي أفضل الدول الحديثة ويصنع تاريخا جديدا فمصر كانت تفتقد لمشروعات البنية الأساسية فى المجالات التنموية والانتاجية ويوما بعد يوم يتأكد للرأى العام بكافة توجهاته أننا لدينا قيادة سياسية حكيمة قادرة على مواجهة الإرهاب والانتاج والتطلع للمستقبل فى نفس الوقت وفى وقت قياسى.





ووجه عوض الله الشكر لقواتنا المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للجهد المبذول والانجاز وفق جداول زمنية محددة مشيرا الى أن طموحات الرئيس السيسي كبيرة جدا ورؤيته لمصر الحديثة تحتاج الى تضافر كافة مؤسسات الدولة فقد نجح بالخروج بمصر من نفق اقتصادي مظلم فى زمن قياسى.