مونديال اليد| التوربين المجري يتغلب على بولندا ويضمن التأهل لدور الثمانية

تغلب المنتخب المجري على نظيره البولندي بنتيجة30-26 ،في الجولة الثالثة لمنافسات الدور الرئيسي والتي انطلقت على صالة العاصمة الإدارية ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيف مصر النسخة 27 منها، وتم حسم إحدي المباريات بانسحاب منتخب كاب فريدي لصالح أنجولا، وتلعب مصر ضد سلوفينيا ضمن مونديال كرة اليد غدًا الأحد.





وفي الشوط الأول إستطاع المنتخب المجري التغلب على نظيره البولندي 16- 10 ولم يتمكن المنتخب البولندي من وقف التوربين المجري ،كان لحارس المنتخب المجري مفعول السحر في صد أغلب هجمات منتخب الجبال البيضاء .





وجاءت أحداث الشوط الثاني لا تختلف كثيرا في قوة المنتخب المجري رغم محاولات لاعبي بولندا في تقليص فارق الأهداف.





وتأهلت منتخبات المجر وألمانيا وأوروجواي من المجموعة الأولى بجانب منتخبات إسبانيا وبولندا والبرازيل من المجموعة الثانية .





وفاز منتخب المجر على البرازيل 29-23، بعدما نجح في فرض سيطرته على اللقاء وإنهاء الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-11، قبل أن يؤكد تفوقه في الشوط الثاني، منهيا المباراة لصالحه بنتيجة 29-23.

وبات رصيد المنتخب المجري 8 نقاط في صدارة المجموعةوأول الفرق التي استقرت على الصعود لدور الثمانية .





وفي المجموعة الأولى، واصل المنتخب البولندي عروضه الجيدة بالبطولة وألحق بمنتخب أوروجواي هزيمة كبيرة بنتيجة 30-16، في افتتاح مباريات المنتخبين في الدور الرئيسي .





ورفع منتخب بولندا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطة خلف إسبانيا الوصيفة ونقطتين خلف المجر المتصدرة، ليدخل مبكرا في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل من هذه المجموعة إلى دور الثمانية، بينما ظلت أوروجواي متذيلة بلا نقاط .