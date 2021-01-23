بعد تغليظ عقوبة ختان الإناث.. خالد الجندي يطالب بمراقبة فتاوى هؤلاء الشيوخ

وأكمل: أن هناك بعض المشايخ يفتي بأن ختان الإناث مكرمة وسنة، معقبًا: «نفسي يتوجه السؤال حول حكم ختان الإناث لهؤلاء المشايخ بعد موافقة مجلس الوزراء على القانون».

وشدد على أن دور المواطنين هو رقابة الجودة في الوقت الحالي على شيوخ منتصف العصا التي تتحدث عن ختان الإناث، وهل هيوافقون على التحريم والمنع أم سيتحمسون للرأي الخطأ ويؤيدون القانون.

الختان له أضرار صحية:



نبه الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، على أن علماء الأزهر الشريف تعاملوا مع ممارسة ختان الإناث من خلال القواعد الفقهية الأصولية والفكر المقاصدي من منتصف القرن الماضي، إذ لفتوا إلى أن كل ممارسة تثبت البحوث العلمية أن فيها ضررًا صحيًّا يجب منعها شرعًا؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.





ولفت إلى أن «دار الإفتاء تفاعلت مبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأصدرت عام 2006 بيانًا يؤكد على أنه من قبيل العادات لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم».





وأردف: أن دار الإفتاء ساهمت في الإعداد والتحضير والمشاركة بالمؤتمر العالمي لعلماء المسلمين حول حظر انتهاك جسد المرأة، الذي انعقد في رحاب الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية عام 2006، والذي أصدر توصياته بتحريم ختان الإناث ودعا إلى سن القوانين واللوائح لتجريمه، وساعد ذلك كله في سن قانون مصري عام 2008 بتجريم هذه الممارسة ومعاقبة فاعلها والمتسبب فيها، مشيرا إلى الحقائق العلمية والبحوث الطبية التي تقطع بفائدة ختان الذكور وضرر ختان الإناث.





وأفاد بأن البحوث العلمية والطبية الحديثة، أثبتت أنه لا علاقة بين الختان ونقصان الشهوة بحال، وأن العفة إنما تكون بالتربية لا بالقطع، وأنه إذا كان المنهج الشرعي يعلمنا درء الحدود بالشبهات مع كونها قطعية الثبوت فكيف نسمح بممارسة ختان الإناث مع تحقق ضرره الجسدي والنفسي ومضاعفاته السلبية بأحاديث ضعيفة لو صحت فلا دلالة فيها على المطلوب.